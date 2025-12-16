La Fiamma Olimpica arriva a Catania ecco le modifiche alla viabilità

Il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Catania, previsto per giovedì 18 dicembre 2025, ha portato l’adozione di modifiche temporanee alla viabilità. L’assessorato alla Viabilità ha predisposto misure di circolazione e sosta per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza e senza disagi.

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Catania, previsto per giovedì 18 dicembre 2025, l'assessorato alla Viabilità, guidato da Carmelo Coppolino, ha adottato una serie di provvedimenti temporanei di circolazione e sosta per consentire lo svolgimento dell'evento.

Milano Cortina, la ‘Fiamma’ arriva in Sicilia: tedoforo d’eccezione Myriam Sylla. Il 18 tappa a Catania - Decine le tappe previste in tutta l’Isola, da Palermo a Catania fino a Messina. corrieretneo.it

