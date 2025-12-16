La Fiamma Olimpica arriva a Catania ecco le modifiche alla viabilità
Il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Catania, previsto per giovedì 18 dicembre 2025, ha portato l’adozione di modifiche temporanee alla viabilità. L’assessorato alla Viabilità ha predisposto misure di circolazione e sosta per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza e senza disagi.
In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Catania, previsto per giovedì 18 dicembre 2025, l’assessorato alla Viabilità, guidato da Carmelo Coppolino, ha adottato una serie di provvedimenti temporanei di circolazione e sosta per consentire lo svolgimento dell’evento. Cataniatoday.it
Special Olympics - Special Olympics Torino 2022 - il Torch Run arriva a Cagliari
Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 13 a Catania - Scopri il percorso, le città coinvolte, gli orari di passaggio della Torcia e i nomi di tedofore e tedof ... olympics.com
Milano Cortina, la ‘Fiamma’ arriva in Sicilia: tedoforo d’eccezione Myriam Sylla. Il 18 tappa a Catania - Decine le tappe previste in tutta l’Isola, da Palermo a Catania fino a Messina. corrieretneo.it
Il Grande Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è pronto a vivere la diciassettesima tappa italiana. Lunedì 22 dicembre, Pompei diventa la destinazione finale di giornata del passaggio della Torcia che, nell'arco di due mesi, attraversa tutte e - facebook.com facebook
Gregorio Paltrinieri Accende La Fiamma Olimpica Per Milano-Cortina 2026 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.