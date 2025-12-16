La Fiamma olimpica accende Lampedusa | un ponte di pace nel cuore del Mediterraneo

Lampedusa ospita oggi la fiamma olimpica, simbolo di unità e speranza, nel cuore del Mediterraneo. Un evento che rafforza il ruolo dell’isola come punto di incontro tra diverse culture e frontiera di pace, sottolineando il valore universale dei Giochi Olimpici.

Lampedusa ha accolto oggi la fiamma olimpica nel cuore del Mediterraneo, in un luogo che è insieme frontiera geografica e ponte tra popoli e culture. Un passaggio carico di significati, che va oltre il rito sportivo e si trasforma in messaggio simbolico rivolto all’isola e, soprattutto, ai suoi. Agrigentonotizie.it

