La Fiamma olimpica accende Lampedusa | un ponte di pace nel cuore del Mediterraneo
Lampedusa ospita oggi la fiamma olimpica, simbolo di unità e speranza, nel cuore del Mediterraneo. Un evento che rafforza il ruolo dell’isola come punto di incontro tra diverse culture e frontiera di pace, sottolineando il valore universale dei Giochi Olimpici.
Lampedusa ha accolto oggi la fiamma olimpica nel cuore del Mediterraneo, in un luogo che è insieme frontiera geografica e ponte tra popoli e culture. Un passaggio carico di significati, che va oltre il rito sportivo e si trasforma in messaggio simbolico rivolto all’isola e, soprattutto, ai suoi. Agrigentonotizie.it
Milano Cortina: la fiamma olimpica fa tappa a Palermo - La fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026 è arrivata ieri a Palermo e dallo stadio Renzo Barbera è iniziato il viaggio nel capoluogo siciliano. ansa.it
Milano-Cortina, il viaggio della Fiamma Olimpica in Sicilia: da Cefalù alla Valle dei Templi - Cortina 2026 arriverà nel pomeriggio ad Agrigento passando per Enna, Lampedusa e Caltanissetta ... msn.com
Fiamma olimpica passa da Catania: traffico rivoluzionato Giovedì il percorso da via... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook
La fiamma olimpica arriva in Sicilia! La staffetta della torcia olimpica dei Giochi invernali attraversa Palermo, celebrando un'eredità di pace, unità e amicizia. L'Ambasciatore @USAmbItaly Fertitta e il Coordinatore dell’American Corner Palermo Salvatore Vacc x.com
