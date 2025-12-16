La festa mondiale del volley Scandicci acclama le sue campionesse

La festa mondiale del volley si conclude con l’accoglienza trionfale delle campionesse della Savino Del Bene, che hanno conquistato il titolo mondiale. La città di Scandicci si è riempita di entusiasmo per celebrare le atlete vincitrici, che hanno portato a casa il prestigioso trofeo. La mattinata è stata caratterizzata da festeggiamenti e momenti di orgoglio cittadino.

© Lanazione.it - La festa mondiale del volley, Scandicci acclama le sue campionesse Scandicci (Firenze), 16 dicembre 2025 – La squadra della Savino Del Bene campione del mondo è rientrata stamani attorno alle 12.30 a Scandicci al termine di un viaggio reso più lungo dal fatto che il pullman che trasportava giocatrici, staff tecnico e dirigenti al seguito, dopo la partenza dall'aeroporto di Fiumicino, a causa di una lunga coda per un incidente verificatosi all’altezza di Figline Valdarno, è dovuto uscire dall’autostrada e proseguire il viaggio su strada normale. Volley, il ritorno a Scandicci delle campionesse del mondo Al suo arrivo la squadra è stata accolta al Palazzetto di Scandicci da un centinaio di tifosi che sventolavano sciarpe e bandiere biancoblù, ed è stata ricevuta con tutti gli onori dalla sindaca Claudia Sereni e dall’assessore allo sport Salvatore Saltarello; presente all’incontro anche Fabio Nocentini, figlio di Paolo, il patron della società. Lanazione.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Scandicci - Milano Highlights 13 Giornata, Serie A1 Tigotà Lega Volley Femminile 2526 Video Scandicci - Milano Highlights 13 Giornata, Serie A1 Tigotà Lega Volley Femminile 2526 Video Scandicci - Milano Highlights 13 Giornata, Serie A1 Tigotà Lega Volley Femminile 2526 La festa mondiale del volley, Scandicci acclama le sue campionesse - Il ritorno a casa (con la coppa) della Savino Del Bene, domenica il bis al Centro Rogers, in piazza della Resistenza ... lanazione.it

Scandicci accoglie le campionesse del mondo: festa biancoblu per la Savino Del Bene Volley - Tanti tifosi al palazzetto per il rientro dal Brasile dopo il trionfo nel Mondiale per Club. intoscana.it

