La festa mondiale del volley Scandicci acclama le sue campionesse

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La festa mondiale del volley si conclude con l’accoglienza trionfale delle campionesse della Savino Del Bene, che hanno conquistato il titolo mondiale. La città di Scandicci si è riempita di entusiasmo per celebrare le atlete vincitrici, che hanno portato a casa il prestigioso trofeo. La mattinata è stata caratterizzata da festeggiamenti e momenti di orgoglio cittadino.

la festa mondiale del volley scandicci acclama le sue campionesse

© Lanazione.it - La festa mondiale del volley, Scandicci acclama le sue campionesse

Scandicci (Firenze), 16 dicembre 2025 – La squadra della Savino Del Bene  campione del mondo è rientrata stamani attorno alle 12.30 a Scandicci al termine di un viaggio reso più lungo dal fatto che il pullman che trasportava giocatrici, staff tecnico e dirigenti al seguito, dopo la partenza dall'aeroporto di Fiumicino, a causa di una lunga coda per un incidente verificatosi all’altezza di Figline Valdarno, è dovuto uscire dall’autostrada e proseguire il viaggio su strada normale. Volley, il ritorno a Scandicci delle campionesse del mondo Al suo arrivo la squadra è stata accolta al Palazzetto di Scandicci da un centinaio di tifosi che sventolavano sciarpe e bandiere biancoblù, ed è stata ricevuta con tutti gli onori dalla sindaca Claudia Sereni e dall’assessore allo sport Salvatore Saltarello; presente all’incontro anche Fabio Nocentini, figlio di Paolo, il patron della società. Lanazione.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Scandicci - Milano Highlights 13 Giornata, Serie A1 Tigotà Lega Volley Femminile 2526

Video Scandicci - Milano Highlights 13 Giornata, Serie A1 Tigotà Lega Volley Femminile 2526

festa mondiale volley scandicciLa festa mondiale del volley, Scandicci acclama le sue campionesse - Il ritorno a casa (con la coppa) della Savino Del Bene, domenica il bis al Centro Rogers, in piazza della Resistenza ... lanazione.it

Scandicci accoglie le campionesse del mondo: festa biancoblu per la Savino Del Bene Volley - Tanti tifosi al palazzetto per il rientro dal Brasile dopo il trionfo nel Mondiale per Club. intoscana.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.