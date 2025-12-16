la festa delle nuove generazioni bianconere

Il Cesena si prepara a offrire un pomeriggio speciale ai suoi giovani tifosi in occasione della partita contro la Juve Stabia, sabato 20 dicembre alle 15. A causa delle restrizioni di sicurezza che impediscono ai tifosi ospiti di assistere alla gara, la società ha in programma di riservare la Curva Ferrovia ai giovani tifosi cesenati, creando così un evento dedicato alle nuove generazioni bianconere.

Il Cesena sta lavorando per garantire un pomeriggio speciale ai giovanissimi tifosi del Cavalluccio. In occasione del match in programma alle 15 di sabato 20 dicembre contro la Juve Stabia, infatti, visto che i tifosi ospiti non potranno assistere alla gara per via delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza che vietano loro la trasferta, la società romagnola proverà a riservare la Curva Ferrovia ai giovani tifosi cesenati. L’iter è in corso, così come sono stati attivati i contatti col Ministero dell’Interno, che dovrebbe esprimersi in queste ore. Nel frattempo, restando sul tema delle nuove generazioni, ieri pomeriggio al Teatro Verdi si è svolta la festa dedicata al settore giovanile bianconero, un evento che ha coinvolto tutte le squadre del vivaio a partire dall’Under 9 fino alla Primavera, sia in ambito maschile che femminile, con in più la preziosa presenza dei ragazzi che aderiscono al progetto ‘ Per un calcio integrato ’ insieme ai loro familiari. Ilrestodelcarlino.it

