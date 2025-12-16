La falsa cura dei frati del Santuario di Padre Pio su WhatsApp | scatta l' allarme da San Giovanni Rotondo
Un messaggio promette di "curare le articolazioni in 30 giorni" usando il nome dei cappuccini che smentiscono: "È un fake" e annunciano azioni legali. Tgcom24.mediaset.it
San Giovanni Rotondo, attenzione alla truffa online: falsi messaggi a nome dei frati del Santuario di Padre Pio - Il messaggio incriminato promette di curare le articolazioni in 30 giorni, attribuendo al Santuario una “ricetta segreta” appena rivelata. giornaledipuglia.com
MESSAGGIO San Giovanni Rotondo, i frati smentiscono messaggio falso su cure miracolose - Sta circolando su WhatsApp un messaggio: «I frati del Santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo curano le articolazioni in 30 giorni ... statoquotidiano.it
