La falsa cura dei frati del Santuario di Padre Pio su WhatsApp | scatta l' allarme da San Giovanni Rotondo

La falsa "cura dei frati" del Santuario di Padre Pio su WhatsApp: scatta l'allarme da San Giovanni Rotondo

Un messaggio promette di "curare le articolazioni in 30 giorni" usando il nome dei cappuccini che smentiscono: "È un fake" e annunciano azioni legali. Tgcom24.mediaset.it

falsa cura frati santuarioSan Giovanni Rotondo, attenzione alla truffa online: falsi messaggi a nome dei frati del Santuario di Padre Pio - Il messaggio incriminato promette di curare le articolazioni in 30 giorni, attribuendo al Santuario una “ricetta segreta” appena rivelata. giornaledipuglia.com

falsa cura frati santuarioMESSAGGIO San Giovanni Rotondo, i frati smentiscono messaggio falso su cure miracolose - Sta circolando su WhatsApp un messaggio: «I frati del Santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo curano le articolazioni in 30 giorni ... statoquotidiano.it

