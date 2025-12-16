La disperata situazione nella Repubblica Democratica del Congo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Repubblica Democratica del Congo sta affrontando una grave crisi umanitaria e militare, con un possibile inasprimento del conflitto nell’est del paese. La recente conquista della città di Uviri da parte della milizia filo ruandese M23 evidenzia la fragilità della stabilità regionale e rischia di aggravare ulteriormente la situazione già critica.

la disperata situazione nella repubblica democratica del congo

© It.insideover.com - La disperata situazione nella Repubblica Democratica del Congo

Si rischia una vera e propria escalation del conflitto nell’est del Congo: qui infatti, la milizia filo ruandese dell’M23 ha conquistato nei giorni scorsi la città di Uviri. Si tratta di uno snodo strategico, situato a pochi passi dal confine con il Burundi. Un confine dove sorge a pochi passi la capitale economica del Paese africano, ossia la città di Bujumbura. Per questo motivo, adesso si teme un coinvolgimento diretto dell’esercito burundese nella guerra. Circostanza che andrebbe a confermare il rischio di espansione del conflitto al di fuori dei confini congolesi. Ce soir mardi 9 décembre 2025,L'AFCM23 vient de faire une entrée triomphale dans la ville d'Uvira, C'est officiel, le Burundi a désormais un nouveau voisin. It.insideover.com

La guerra civile scoppiata in Repubblica Democratica del Congo ci riguarda tutti

Video La guerra civile scoppiata in Repubblica Democratica del Congo ci riguarda tutti

disperata situazione repubblica democraticaLa disperata situazione nella Repubblica Democratica del Congo - L'articolo La disperata situazione nella Repubblica Democratica del Congo proviene da InsideOver. msn.com

disperata situazione repubblica democraticaPace tra Rwanda e Repubblica Democratica del Congo: la firma di Trump non basta: si spara ancora - Gli occhi di mezzo mondo erano puntati sull'accordo di pace tra i due Stati confinanti. repubblica.it