La disperata situazione nella Repubblica Democratica del Congo

La Repubblica Democratica del Congo sta affrontando una grave crisi umanitaria e militare, con un possibile inasprimento del conflitto nell’est del paese. La recente conquista della città di Uviri da parte della milizia filo ruandese M23 evidenzia la fragilità della stabilità regionale e rischia di aggravare ulteriormente la situazione già critica.

© It.insideover.com - La disperata situazione nella Repubblica Democratica del Congo Si rischia una vera e propria escalation del conflitto nell’est del Congo: qui infatti, la milizia filo ruandese dell’M23 ha conquistato nei giorni scorsi la città di Uviri. Si tratta di uno snodo strategico, situato a pochi passi dal confine con il Burundi. Un confine dove sorge a pochi passi la capitale economica del Paese africano, ossia la città di Bujumbura. Per questo motivo, adesso si teme un coinvolgimento diretto dell’esercito burundese nella guerra. Circostanza che andrebbe a confermare il rischio di espansione del conflitto al di fuori dei confini congolesi. Ce soir mardi 9 décembre 2025,L'AFCM23 vient de faire une entrée triomphale dans la ville d'Uvira, C'est officiel, le Burundi a désormais un nouveau voisin. It.insideover.com La guerra civile scoppiata in Repubblica Democratica del Congo ci riguarda tutti La disperata situazione nella Repubblica Democratica del Congo - L'articolo La disperata situazione nella Repubblica Democratica del Congo proviene da InsideOver. msn.com

Pace tra Rwanda e Repubblica Democratica del Congo: la firma di Trump non basta: si spara ancora - Gli occhi di mezzo mondo erano puntati sull'accordo di pace tra i due Stati confinanti. repubblica.it

Il Coordinamento regionale denuncia una situazione «disperata» e critica l’accordo con l’Emilia Romagna: «Negato ai cittadini il diritto alle cure». In programma una conferenza stampa il 9 dicembre - facebook.com facebook