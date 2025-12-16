La difesa dell’Europa ha bisogno anche dallo spazio e in fretta

L'importanza dello spazio per la sicurezza europea è diventata centrale, spingendo l'Europa a intensificare il proprio impegno in questo settore. Con una nuova strategia, la difesa in orbita assume un ruolo chiave nel rafforzare la sicurezza continentale, evidenziando la necessità di un'azione rapida e coordinata per affrontare le sfide emergenti.

L'Europa sceglie di espandere il proprio impegno nello spazio ridefinendone la strategia: ora in orbita c'è anche la difesa. L'ultimo Consiglio ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), tenutosi a Brema in Germania lo scorso novembre, si è concluso con la sottoscrizione di 22,3 miliardi di euro, un contributo che l'agenzia non aveva mai visto prima. Si tratta del budget più alto nella storia dell'Esa, che dalla precedente ministeriale del 2022 ha visto incrementare i contributi dei Paesi membri del diciassette per cento. A scuotere gli Stati verso un maggiore impegno economico nello spazio per il prossimo triennio è stato l'impegno militare, un tema che fino a ora era rimasto ai margini dell'agenda.

