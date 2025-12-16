La democrazia e i suoi presupposti perduti

L'articolo esplora il concetto di democrazia, analizzando i suoi presupposti fondamentali e le sfide attuali. In un contesto globale in cui la parola “democrazia” viene frequentemente evocata, si riflette sulla sua reale applicazione e sui rischi di perdere i principi che la sostengono, tra conflitti, libertà d’espressione e divisione dei poteri.

la democrazia e i suoi presupposti perduti

Sempre più spesso la “democrazia” è invocata come posta in gioco ubiqua, dai conflitti internazionali, alla libertà d’espressione, alla censura, fino alla separazione tra i diversi poteri dello Stato. Il . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it

