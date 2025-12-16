La crostata ' Dolce abbraccio alla marmellata' della forlivese Maria protagonista a Miss Mamma Chef 2025
La crostata 'Dolce abbraccio alla marmellata' della forlivese Maria ha conquistato il pubblico a Miss Mamma Chef 2025 a Sabbioneta (Mantova). L’evento culinario, giunto alla settima edizione, celebra le mamme vincitrici di fasce di Miss Mamma Italiana, un concorso nazionale che unisce bellezza e talento in cucina.
Sabbioneta (Mantova) ha ospitato la settima edizione di “Miss Mamma Chef 2025”, l’evento culinario dedicato alle mamme vincitrici di fasce a “Miss Mamma Italiana”, il concorso nazionale di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti. La manifestazione si è svolta nella sede di Bassano Mobili, sotto. Forlitoday.it
