La crisi peggiore degli ultimi 70 anni! Allarme shock dalla Germania gli industriali | Sistema al capolinea

La Germania attraversa la sua crisi più grave degli ultimi settant’anni, secondo le parole di Peter Leibinger, presidente della BDI. Gli industriali tedeschi temono che il sistema economico sia arrivato a un punto di non ritorno, evidenziando un deterioramento senza precedenti che mette a rischio il futuro del modello industriale del paese.

«È la crisi peggiore dal 1949, il nostro modello è al capolinea». Con queste parole Peter Leibinger, presidente della BDI, la Confindustria tedesca, descrive il momento economico che attraversa la Germania. Il clima nel Paese è «estremamente negativo, in parte aggressivo», con le aziende profondamente deluse e preoccupate per il futuro. In un’intervista alla Süddeutsche Zeitung, Leibinger sottolinea che non si tratta di una semplice flessione ciclica, ma di una crisi strutturale profonda, che potrebbe portare a una deindustrializzazione irreversibile. Il modello economico tedesco è sotto pressione su più fronti, dai costi energetici alla burocrazia, fino alla crescente competizione globale. Thesocialpost.it

