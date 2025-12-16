L'articolo analizza il contesto della corruzione a Odessa, evidenziando i rischi di confondere le testimonianze di denuncia con strumenti di propaganda. Si confrontano diverse fonti mediatiche, come la puntata di Report e l'articolo del Fatto Quotidiano, per comprendere meglio le dinamiche e le sfumature di una situazione complessa.

Vorrei distinguere la puntata di Report di domenica dalla prima pagina del Fatto che la annunciava: “La ricostruzione italiana a Odessa. Il finto ambasciatore e l’ucraino arrestato. ‘Puzza di mafia’”. Il servizio di Report è di Sacha Biazzo. Riferisce delle settimane spese a inseguire un’intervista con il faccendiere Attilio Malliani, dunque non chiederò perché la cosa venga fuori ora, quando tutto concorre all’affondamento della solidarietà per l’Ucraina. Ma solo molto avanti il servizio spiega che Gennadyj Trukhanov, sindaco di Odessa dal 2014, nell’ottobre scorso è stato spogliato d’autorità, con la firma di Zelenskyj, della cittadinanza ucraina, e messo agli arresti. Ilfoglio.it

