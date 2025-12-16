La Coppa d’Africa al via tra le polemiche e perché il Senegal ce l’ha con Fabregas

La Coppa d’Africa 2025, in programma dal 21 dicembre in Marocco fino al 18 gennaio 2026, è già al centro di polemiche e discussioni. Tra tensioni tra le squadre e questioni interne, l’evento promette di essere ricco di emozioni e controversie fin dai suoi primi giorni.

Non è ancora iniziata, eppure la Coppa d’Africa 2025 che scatta il 21 dicembre in Marocco e si concluderà con la finale del 18 gennaio 2026 fa già discutere. E ha creato un caso diplomatico tra il Senegal e Como: le immagini dell’infortunio di Assane Diao, finito k.o. per un problema muscolare nel corso della partita dello stadio Olimpico contro la Roma, hanno fatto rapidamente il giro del mondo e causato le proteste dei tifosi senegalesi contro il tecnico lariano Fabregas. La partecipazione di Diao alla Coppa d’Africa è fortemente in dubbio e questo rischia di privare il Senegal di un giocatore fondamentale. Panorama.it

