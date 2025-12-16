La Consar si conferma leader del campionato grazie all’ottava vittoria consecutiva, rafforzando la propria posizione in classifica. Con Dimitrov tra i protagonisti, i giallorossi dimostrano di essere una squadra solida, ma il coach invita alla prudenza: per battere Prata, è fondamentale mantenere l’umiltà.

© Sport.quotidiano.net - La Consar ha un Dimitrov in più degli altri: "Ma per battere Prata bisogna restare umili"

Il successo contro Catania ha definitivamente certificato il valore della capolista Consar. I giallorossi hanno conquistato l’ottava vittoria consecutiva, conservando la vetta solitaria della classifica con 2 punti di margine su Prata. Il sogno continua e troverà uno snodo importante (benché non decisivo) nello scontro diretto che i giallorossi affronteranno domenica prossima in Friuli. Protagonista della vittoria contro gli etnei è stato Hristiyan Dimitrov, ventiseienne opposto bulgaro, mvp e top scorer del match con 17 punti e il 68% in attacco. Come avete fatto a rendere facile un match che presentava parecchie insidie? "Lavoriamo ogni giorno per giocare in questo modo e per renderlo così agevole. Sport.quotidiano.net

