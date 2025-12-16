La condanna al marito di Elisa Bravi | il femminicidio raccontato ad Amore Criminale

A Amore Criminale si analizza il femminicidio di Elisa Bravi, un caso drammatico che ha scosso l’Italia. Riccardo Pondi, marito della vittima, è stato condannato all’ergastolo in via definitiva. L’episodio mette in luce le dinamiche di violenza domestica e la necessità di sensibilizzare sul tema della tutela delle donne.

Ad Amore Criminale si torna a parlare del femminicidio di Elisa Bravi, per il quale il marito della donna, Riccardo Pondi, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva. La pena massima è stata confermata dalla Corte di Cassazione il 29 settembre 2023, chiudendo un lungo iter giudiziario iniziato con una condanna a 24 anni in primo grado e culminato con l'inasprimento della sentenza in appello. I giudici hanno ritenuto prevalenti le aggravanti rispetto alle attenuanti, ricostruendo l'uccisione come un atto di estrema violenza maturato al termine di una crisi coniugale. Il 19 dicembre 2019 a Glorie di Bagnacavallo (Ravenna), Riccardo Pondi strangolò la moglie Elisa Bravi.

