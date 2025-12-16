La cometa 3I ATLAS sta per toccare il punto più vicino alla Terra Perché è un oggetto interstellare unico e come osservarla

La cometa 3I/ATLAS si avvicina al punto più vicino alla Terra, offrendo un'opportunità unica di osservazione. Scoperta il 1° luglio 2025 dal telescopio ATLAS in Cile, questa cometa interstellare rappresenta un evento astronomico di grande interesse, permettendo agli appassionati di osservare un oggetto proveniente dallo spazio interstellare.

Roma, 16 dicembre 2025 – Scoperta il 1° luglio 2025 dal telescopio ATLAS in Cile, 3IATLAS è un oggetto interstellare. Ciò vuol dire che non proviene dal nostro sistema solare, ma da un’altra parte della galassia. È solo il terzo oggetto interstellare mai osservato e il secondo con evidenza di attività cometaria dopo 2IBorisov. Proprio per questo, gli scienziati vogliono raccogliere quante più informazioni possibili prima che lasci definitivamente il sistema solare. Osservazioni in tutte le lunghezze d’onda. Fin dalla sua scoperta, la cometa è stata osservata in ogni possibile lunghezza d’onda. Quotidiano.net

