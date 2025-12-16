La cometa 3I ATLAS sta per toccare il punto più vicino alla Terra Perché è un oggetto interstellare unico e come osservarla
La cometa 3I/ATLAS si avvicina al punto più vicino alla Terra, offrendo un'opportunità unica di osservazione. Scoperta il 1° luglio 2025 dal telescopio ATLAS in Cile, questa cometa interstellare rappresenta un evento astronomico di grande interesse, permettendo agli appassionati di osservare un oggetto proveniente dallo spazio interstellare.
Roma, 16 dicembre 2025 – Scoperta il 1° luglio 2025 dal telescopio ATLAS in Cile, 3IATLAS è un oggetto interstellare. Ciò vuol dire che non proviene dal nostro sistema solare, ma da un’altra parte della galassia. È solo il terzo oggetto interstellare mai osservato e il secondo con evidenza di attività cometaria dopo 2IBorisov. Proprio per questo, gli scienziati vogliono raccogliere quante più informazioni possibili prima che lasci definitivamente il sistema solare. Osservazioni in tutte le lunghezze d’onda. Fin dalla sua scoperta, la cometa è stata osservata in ogni possibile lunghezza d’onda. Quotidiano.net
3IATLAS la nuova traiettoria indica una rotta DIRETTA verso l'orbita terrestre
La cometa 3I/ATLAS sta per toccare il punto più vicino alla Terra. Perché è un oggetto interstellare unico e come osservarla - Scienziati e telescopi di tutto il mondo osserveranno il suo passaggio per capire origine e composizione di questa s ... quotidiano.net
La cometa 3I/Atlas sorprende gli astronomi: dopo il passaggio vicino al Sole è verde - Le nuove immagini catturate dal telescopio Gemini North raccontano una storia in rapida evoluzione: la cometa interstellare 3I/ATLAS sta diventando progressivamente più luminosa e ha assunto una marca ... hdblog.it
#Astronomia, la cometa interstellare 3I/ATLAS raggiungerà il suo massimo avvicinamento alla Terra il 19 dicembre: ecco cosa c’è da sapere - facebook.com facebook
Ancora una foto della cometa interstellare 3I/ATLAS x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.