La cometa 3I ATLAS si avvicina alla Terra e ora è verde l’anomalia dell’anti-coda stabile da 5 mesi

La cometa interstellare 3I/ATLAS si sta avvicinando alla Terra, mostrando caratteristiche sorprendenti come un colore verde e un’anti-coda stabile da cinque mesi. Nonostante le spiegazioni scientifiche fornite dalla NASA, le sue peculiarità hanno suscitato grande interesse e curiosità, rendendo questo oggetto celeste tra i più affascinanti osservati recentemente.

La Nasa lo ha già detto più volte: è solo una cometa. Ma l’oggetto interstellare 3IATLAS ha anomalie, perfettamente spiegabili scientificamente, che hanno attirato l’attenzione di tutto il mondo. Tra poco raggiungerà il suo massimo avvicinamento alla Terra. L’agenzia spaziale statunitense ha reso noto che il passaggio ravvicinato alla Terra avverrà il 19 dicembre a una distanza di circa 170 milioni di miglia, quasi il doppio della distanza media tra la Terra e il Sole. Secondo l’Agenzia spaziale europea (ESA), la cometa non si avvicinerà a meno di circa 1,8 unità astronomiche dal nostro pianeta, equivalenti a circa 270 milioni di chilometri. Ilfattoquotidiano.it

La cometa interstellare 3I/ATLAS ha accelerato. Dobbiamo parlarne.

