La collina dei fanghi dell' alluvione al parco urbano diventerà un' area giochi con labirinto scivoli e arrampicate

La collinetta di fanghi derivante dall'alluvione al parco urbano Franco Agosto sarà trasformata in un'area giochi con labirinto, scivoli e strutture di arrampicata. L'intervento, previsto per fine gennaio, mira a restituire ai cittadini un parco completamente riqualificato entro la fine del 2026, offrendo spazi di svago e socializzazione per tutte le età.

L'obiettivo è affidare i lavori a fine gennaio, così da poter finalmente restituire ai forlivesi il parco urbano Franco Agosto pienamente agibile entro la fine del 2026. E' stato presentato in commissione consigliare, martedì pomeriggio, il progetto di rifacimento del parco urbano per le parti.

