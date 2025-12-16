La Classic Defender V8 disponibile con i colori della OCTA

Land Rover Classic presenta la nuova versione della Classic Defender V8, che può essere personalizzata con i colori e le finiture della Defender OCTA. Questa edizione speciale combina prestazioni elevate e un'estetica personalizzata, mantenendo l'equilibrio tra tradizione e innovazione nel mondo dei veicoli 4x4 di lusso.

COVENTRY (ITALPRESS) – Land Rover Classic, la casa ufficiale del restauro e della personalizzazione delle Classic Defender, è ora in grado di creare una Classic Defender V8 che abbina qualsiasi combinazione di colori e finiture identiche a quelle della Defender OCTA – il vertice delle prestazioni estreme dell’inarrestabile famiglia Defender 4×4. Disponibile nei modelli 90110 Station Wagon o 90 Soft Top, questa nuova personalizzazione della Classic Defender V8, ispirata alla Defender OCTA, aggiunge cinque nuovi colori esterni alla sua palette: Petra Copper, Faroe Green e Sargasso Blue esclusivi OCTA, più il Narvik Black della lussuosa OCTA Black e il Patagonia White. Ildenaro.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Land Rover DEFENDER V8 Features, Design and Driving

Video Land Rover DEFENDER V8 Features, Design and Driving Video Land Rover DEFENDER V8 Features, Design and Driving

Defender V8 si veste anche con colori dell'estrema Octa - La Classic Defender V8 amplia le possibilità di personalizzazione e diventa ora disponibile con le stesse tinte e finiture della Defender Octa, il modello che rappresenta il vertice delle prestazioni ... ansa.it