La Classic Defender V8 disponibile con i colori della OCTA
Land Rover Classic presenta la nuova versione della Classic Defender V8, che può essere personalizzata con i colori e le finiture della Defender OCTA. Questa edizione speciale combina prestazioni elevate e un'estetica personalizzata, mantenendo l'equilibrio tra tradizione e innovazione nel mondo dei veicoli 4x4 di lusso.
COVENTRY (ITALPRESS) – Land Rover Classic, la casa ufficiale del restauro e della personalizzazione delle Classic Defender, è ora in grado di creare una Classic Defender V8 che abbina qualsiasi combinazione di colori e finiture identiche a quelle della Defender OCTA – il vertice delle prestazioni estreme dell’inarrestabile famiglia Defender 4×4. Disponibile nei modelli 90110 Station Wagon o 90 Soft Top, questa nuova personalizzazione della Classic Defender V8, ispirata alla Defender OCTA, aggiunge cinque nuovi colori esterni alla sua palette: Petra Copper, Faroe Green e Sargasso Blue esclusivi OCTA, più il Narvik Black della lussuosa OCTA Black e il Patagonia White. Ildenaro.it
