La città premiata per le ciclabili | Ma qui l’immobilità sostenibile

Civitanova riconosciuta "Città ciclistica dell’anno" dal comitato provinciale della Federazione ciclistica italiana. Il Comune ha reso note la motivazioni, giustificate con la presenza in città della società ciclistica Cam Futuro, l’impegno nello sviluppo della Ciclovia adriatica, la promozione della mobilità sostenibile. Ma il premio ha innescato critiche. "Siamo su Scherzi a parte, non c’è altra spiegazione" commenta Letizia Murri di Ascoltiamo la città. Senza sconti il gruppo Lega più Civici. Per Giorgio Pollastrelli, Fabiola Polverini e Pierpaolo Turchi "la realtà è molto diversa" e durante il mandato dell’assessore alla mobilità Roberta Belletti "non è stato realizzato un solo nuovo centimetro di ciclabile. Ilrestodelcarlino.it

