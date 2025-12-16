La città premiata per le ciclabili | Ma qui l’immobilità sostenibile

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Civitanova si distingue come esempio di mobilità sostenibile, ricevendo il riconoscimento di

la citt224 premiata per le ciclabili ma qui l8217immobilit224 sostenibile

© Ilrestodelcarlino.it - La città premiata per le ciclabili: "Ma qui l’immobilità sostenibile"

Civitanova riconosciuta "Città ciclistica dell’anno" dal comitato provinciale della Federazione ciclistica italiana. Il Comune ha reso note la motivazioni, giustificate con la presenza in città della società ciclistica Cam Futuro, l’impegno nello sviluppo della Ciclovia adriatica, la promozione della mobilità sostenibile. Ma il premio ha innescato critiche. "Siamo su Scherzi a parte, non c’è altra spiegazione" commenta Letizia Murri di Ascoltiamo la città. Senza sconti il gruppo Lega più Civici. Per Giorgio Pollastrelli, Fabiola Polverini e Pierpaolo Turchi "la realtà è molto diversa" e durante il mandato dell’assessore alla mobilità Roberta Belletti "non è stato realizzato un solo nuovo centimetro di ciclabile. Ilrestodelcarlino.it