A Mariano Comense, in provincia di Como, un albero spoglio di dicembre ospita un'improvvisa presenza di centinaia di pappagallini verdi. Questi uccelli dal piumaggio acceso si sono radunati tra i rami, creando uno spettacolo insolito e affascinante in un contesto inaspettato.

© Quicomo.it - La città in provincia di Como dove vivono centinaia (se non migliaia) di pappagallini verdi

Un albero, a Mariano Comense, nel pieno di dicembre. I rami spogli e, sopra, decine di pappagallini verdi dal piumaggio acceso. È da questa immagine insolita che è partita la segnalazione sul gruppo Facebook “Sei di Mariano Comense se”, dando il via a una lunga serie di commenti e testimonianze. Quicomo.it

