La chiamata del carabiniere il finto incidente e le truffe a gogò | 17 arresti coinvolta banda palermitana

Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di 17 persone coinvolte in una banda palermitana. L'organizzazione, specializzata in truffe agli anziani attraverso chiamate fraudolente e finti incidenti, era inoltre impegnata in attività di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. L'indagine ha smascherato un articolato sistema criminale volto a ingannare e derubare le vittime più vulnerabili.

Associazione per delinquere finalizzata alle truffe a danno di anziani, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Con queste accuse i carabinieri hanno eseguito 21 misure cautelari. Coinvolta anche una banda di palermitani. Le operazioni sono state messe a segno questa mattina nelle province.

