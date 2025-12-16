La Cgil di Landini esulta per la liberazione dell' imam Shahin Fdi | Quale vantaggio per i lavoratori?

L'articolo analizza la presa di posizione della Cgil di Landini sulla liberazione dell'imam Shahin, confrontandola con le critiche di FdI. Si evidenzia come spesso le questioni sindacali si intreccino con temi ideologici, spostando l'attenzione dai temi economici e lavorativi.

Il copione è sempre lo stesso: la Cgil riesce ancora una volta a spostare il baricentro lontano da fabbriche, salari e contratti per infilarsi a gamba tesa nel campo dell’ideologia. Stavolta il sindacato di Maurizio Landini si è fatto notare per l’esultanza legata alla liberazione dell’ imam di Torino Mohamed Shahin, un’euforia tale da sembrare una vittoria sindacale, un avanzamento dei diritti dei lavoratori o chissà quale progresso civile. Il punto, però, non è solo la notizia in sé, ma il riflesso automatico di un sindacato che sembra aver smarrito ogni bussola. Invece di interrogarsi sull’opportunità politica e sociale di certi messaggi, la Cgil sceglie di schierarsi - per l'ennesima volta - dalla parte più rumorosa e ideologica del fronte radicale. Ilgiornale.it

