La Cgil contro il bando del comune di Venezia | Punteggi anomali faremo un esposto in Procura
La Fp Cgil di Venezia critica il nuovo bando del Comune per le progressioni verticali, definendolo con punteggi anomali e posti troppo limitati. La confederazione annuncia un esposto in Procura, evidenziando le controversie riguardo alla modalità di assegnazione dei posti e alle modalità di contendibilità.
Posti non «liberamente contendibili» e troppo limitati nei numeri hanno fatto infuriare la Fp Cgil di Venezia, che lancia strali contro il nuovo bando per le progressioni verticali del comune di Venezia, pubblicato il 15 dicembre.
