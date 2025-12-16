La causa pilota contro Google | Diritto all’oblio calpestato

Una causa pilota contro Google mette in discussione il rispetto del diritto all’oblio e la tutela dei dati personali. Al centro del contenzioso, le modalità standardizzate di trattamento delle richieste di rimozione e deindicizzazione, ritenute in contrasto con le normative europee sulla protezione dei dati. La vicenda solleva importanti questioni sulla delicatezza e la regolamentazione della gestione delle informazioni online.

© Ilgiorno.it - La causa pilota contro Google: "Diritto all'oblio calpestato" Al centro del contenzioso il problema delicatissimo della tutela dei dati personali e il diritto all'oblio, in particolare "l'utilizzo di procedure standardizzate e non personalizzate nel trattamento delle richieste di rimozione e deindicizzazione, ritenute in contrasto con il quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati personali". L'associazione Algopolio, assistita dagli avvocati Francesco Dagnino e Silvia Cossu dello studio legale Lexia e dagli avvocati Barbara Randazzo e Ruggero Rudoni dello studio legale Oralex, sfidano Google, attraverso un' azione inibitoria collettiva davanti al Tribunale di Milano che verrà discussa a febbraio.