La causa da 10 miliardi di Trump alla Bbc
Donald Trump ha intentato una causa da 10 miliardi di dollari contro la BBC, accusandola di aver realizzato un montaggio video fuorviante nei suoi confronti. L'ex presidente statunitense denuncia diffamazione e chiede un risarcimento considerevole, sollevando questioni sulla correttezza dei contenuti diffusi dall’emittente britannica.
Donald Trump accusa la Bbc di aver creato un montaggio video fuorviante nei suoi confronti. E intenta causa per diffamazione chiedendo 10 miliardi di dollari di danni all’emittente pubblica britannica. Due i capi d’accusa nella causa intentata presso il tribunale federale di Miami. Ovvero diffamazione e violazione della legge della Florida sulle pratiche commerciali ingannevoli e sleali. «Mi hanno letteralmente messo le parole in bocca», ha detto lunedì ai giornalisti il presidente degli Stati Uniti. La richiesta. L’emittente britannica è finita sotto accusa dopo le rivelazioni sul suo programma di punta Panorama. Open.online
Trump Sues BBC for $10 Billion Over Jan 6 Documentary Edit! #newsdigests #trump #bbc
La causa da 10 miliardi di Trump alla Bbc - Donald Trump accusa la Bbc di aver creato un montaggio video fuorviante nei suoi confronti. open.online
Usa: Trump fa causa alla Bbc, 10 miliardi per diffamazione e violazione pratiche commerciali - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato una causa per diffamazione contro l'emittente britannica "Bbc" chiedendo un ... agenzianova.com
Questo scontro durerà parecchio e l’Europa ha paura di perderlo… Russia contro Europa: causa da 200 miliardi sugli asset congelati x.com
Kallas: "Nessuna alternativa alla proposta sull'uso degli asset russi. Ci sono varie pressioni da diversi lati". Banca centrale russa: "Euroclear risarcisca 200 miliardi di euro. Nella causa al Tribunale arbitrale di Mosca per i capitali congelati". #ANSA - facebook.com facebook