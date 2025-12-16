Donald Trump ha intentato una causa da 10 miliardi di dollari contro la BBC, accusandola di aver realizzato un montaggio video fuorviante nei suoi confronti. L'ex presidente statunitense denuncia diffamazione e chiede un risarcimento considerevole, sollevando questioni sulla correttezza dei contenuti diffusi dall’emittente britannica.

Donald Trump accusa la Bbc di aver creato un montaggio video fuorviante nei suoi confronti. E intenta causa per diffamazione chiedendo 10 miliardi di dollari di danni all’emittente pubblica britannica. Due i capi d’accusa nella causa intentata presso il tribunale federale di Miami. Ovvero diffamazione e violazione della legge della Florida sulle pratiche commerciali ingannevoli e sleali. «Mi hanno letteralmente messo le parole in bocca», ha detto lunedì ai giornalisti il presidente degli Stati Uniti. La richiesta. L’emittente britannica è finita sotto accusa dopo le rivelazioni sul suo programma di punta Panorama. Open.online

Trump Sues BBC for $10 Billion Over Jan 6 Documentary Edit! #newsdigests #trump #bbc

La causa da 10 miliardi di Trump alla Bbc - Donald Trump accusa la Bbc di aver creato un montaggio video fuorviante nei suoi confronti. open.online

Usa: Trump fa causa alla Bbc, 10 miliardi per diffamazione e violazione pratiche commerciali - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato una causa per diffamazione contro l'emittente britannica "Bbc" chiedendo un ... agenzianova.com

