La casa di cura Malatesta Novello tra le eccellenze per l’osteomuscolare

La casa di cura Malatesta Novello si distingue come eccellenza nell’ambito osteomuscolare, confermando i risultati del recente Programma Nazionale Esiti. Tra le tre strutture private accreditate in Emilia Romagna a ottenere il livello “molto alto”, la struttura sottolinea il suo impegno nella qualità e nell’eccellenza delle cure offerte.

Lo avevano già annunciato i risultati, divulgati una settimana fa, del Programma Nazionale Esiti (lo strumento di valutazione e monitoraggio delle performance clinico assistenziali delle strutture sanitarie italiane), ora la dirigenza della Casa di Cura privata Malatesta Novello lo evidenzia con orgoglio: è una delle tre strutture private accreditate dell’ Emilia Romagna che hanno raggiunto un livello "molto alto" nell’ osteomuscolare. Sul piano nazionale sono 231 le strutture che hanno ottenuto tale valutazione, di queste strutture 12 si trovano in Emilia Romagna, 3 sono strutture private accreditate, una in Romagna, la Casa di Cura Malatesta Novello di Cesena appunto, e due in Emilia. Ilrestodelcarlino.it

