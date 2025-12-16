La Cardiochirurgia di Chieti seconda in Italia per numero di interventi e qualità | il risultato certificato da Agenas
La Cardiochirurgia dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti si distingue a livello nazionale, occupando il secondo posto in Italia per numero e qualità di interventi di bypass aorto-coronarico isolato nel 2024, secondo i dati certificati da Agenas. Un riconoscimento che sottolinea l’eccellenza delle prestazioni offerte dalla struttura.
La Cardiochirurgia dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti conquista il secondo posto a livello nazionale nella voce “Bypass aorto-coronarico isolato – volume di interventi”, riferita all’anno 2024. Un risultato certificato da Agenas per l’unità operativa diretta da Umberto Benedetto, che è. Chietitoday.it
