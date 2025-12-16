La capa dei gip di Milano vuole che tutti i giudici diano ragione ai pm sull' urbanistica
La capa dei gip di Milano ha espresso la volontà che tutti i giudici diano priorità alle posizioni della procura nella maxi inchiesta sull’urbanistica, indicando un orientamento chiaro nelle indagini preliminari. Questa decisione mira a garantire coerenza e uniformità nelle valutazioni giudiziarie, sottolineando l’importanza di seguire le indicazioni della procura nel contesto delle indagini in corso.
I giudici per le indagini preliminari devono assecondare la posizione della procura di Milano nella maxi inchiesta sull’urbanistica: è con questo intento che la presidente. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it
Un'altra bugia di Schlein e PD: Governo non ha rimpatriato nessuno.. Ecco la verità....
La capa dei gip di Milano vuole che i giudici diano ragione ai pm sull'urbanistica - Dopo la decisione di una gip di non convalidare il sequestro di un cantiere, la presidente dell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari di Milano, Ezia Maccora, ha convocato una riunione a gen ... ilfoglio.it
Donna accoltellata a Milano, le parole di Vincenzo Lanni al gip - L’uomo che ha aggredito Anna Laura Valsecchi ha dichiarato di aver voluto «colpire il potere economico» ma «non uccidere». lettera43.it
Milano-Sanremo 1957. Miguel Poblet sul palco delle premiazioni - facebook.com facebook