La Camminata in Blu | simbolo di inclusione e speranza nel segno dell’autismo

La Camminata in Blu è un evento che promuove l’inclusione e la sensibilizzazione sull’autismo, celebrando la diversità e speranza. Quest’anno, l’evento si rinnova e si arricchisce, assumendo un colore simbolico sempre più intenso, il blu, portando avanti un messaggio di attenzione e solidarietà verso le persone con autismo e le loro famiglie.

Una camminata che cresce, si rinnova e quest'anno si tinge sempre più di blu, simbolo di inclusione, consapevolezza e attenzione verso il mondo dell'autismo. L'iniziativa, ormai punto di riferimento per il territorio, si prepara a un nuovo e significativo passaggio, carico di significati e di.

