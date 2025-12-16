La Bella e la Bestia | In arrivo uno spin-off prequel in live-action dedicato a Gaston!
Un nuovo spin-off live-action di Disney dedicato a Gaston de
I remake live-action Disney continuano a dominare il box office globale, con recenti successi come l’adattamento di Lilo & Stitch che ha superato il miliardo di dollari. Un altro trionfo miliardario è stato il live-action del 2017 La Bella e la Bestia, e ora Disney sta puntando sul suo egotista antagonista. Secondo un nuovo rapporto di Variety, Disney è in fase di sviluppo preliminare per un film spin-off live-action incentrato sul cattivo più amato (e odiato): Gaston. Un nuovo Gaston per lo spin-off de La Bella e la Bestia. Nonostante l’entusiasmo per un progetto incentrato sull’arrogante cacciatore, c’è una notizia inaspettata: Luke Evans non riprenderà il ruolo di Gaston nello spin-off. Nerdpool.it
Spiderman backflip real stunt
La bella e la bestia, arriva uno spin-off live action su Gaston - Disney ha approvato un nuovo live action tratto da La bella e la bestia, questa volta dedicato al suo villain principale: Gaston avrà un suo spin- comingsoon.it
"La Bella e la Bestia", in arrivo un live action dedicato al "cattivo" Gaston - Disney lavora a un film live action dedicato a Gaston, antagonista de La Bella e la Bestia. msn.com
14.12.2025 — Spettacolo teatrale "La Bella e la Bestia" Sala Multifunzionale di Grassobbio Si ringrazia La Gilda delle Arti - Teatro Bergamo per lo splendido pomeriggio trascorso insieme e tutto il nostro numeroso pubblico per aver accolto l'invito. - facebook.com facebook
#Cervia #SpettacoloRagazzi "La Bella e la Bestia" (21:00) #FREETIME x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.