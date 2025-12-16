La Bella e la Bestia | In arrivo uno spin-off prequel in live-action dedicato a Gaston!

Un nuovo spin-off live-action di Disney dedicato a Gaston de

I remake live-action Disney continuano a dominare il box office globale, con recenti successi come l’adattamento di Lilo & Stitch che ha superato il miliardo di dollari. Un altro trionfo miliardario è stato il live-action del 2017 La Bella e la Bestia, e ora Disney sta puntando sul suo egotista antagonista. Secondo un nuovo rapporto di Variety, Disney è in fase di sviluppo preliminare per un film spin-off live-action incentrato sul cattivo più amato (e odiato): Gaston. Un nuovo Gaston per lo spin-off de La Bella e la Bestia. Nonostante l’entusiasmo per un progetto incentrato sull’arrogante cacciatore, c’è una notizia inaspettata: Luke Evans non riprenderà il ruolo di Gaston nello spin-off. Nerdpool.it

La bella e la bestia, arriva uno spin-off live action su Gaston - Disney ha approvato un nuovo live action tratto da La bella e la bestia, questa volta dedicato al suo villain principale: Gaston avrà un suo spin- comingsoon.it