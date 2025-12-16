La Bella e la Bestia | Gaston sarà protagonista di un film live-action Disney

Lo studio Disney ha annunciato un nuovo film live-action dedicato a Gaston, il celebre antagonista de La Bella e la Bestia. Il progetto si concentrerà sulla figura del villain, offrendo una nuova prospettiva sulla sua storia e motivazioni, ampliando così l’universo narrativo del classico animato attraverso una produzione cinematografica moderna.

Lo studio ha annunciato lo sviluppo del progetto dedicato alla storia del villain che cerca di conquistare Belle nel film animato. Disney sembra voler riportare il mondo del cult animato La Bella e la Bestia sugli schermi cinematografici: lo studio è infatti al lavoro su un progetto live-action con protagonista Gaston. Il personaggio, in precedenza, era stato interpretato da Luke Evans in occasione del film con star Emma Watson e Dan Stevens. Chi sta sviluppando il film su Gaston La sceneggiatura del lungometraggio dedicato alla storia di Gaston verrà firmata da Dave Callaham, mentre Michelle Rejwan è nel team della produzione. Movieplayer.it

