La bella collina sabato 20 dicembre visita guidata al Santuario di Montenero

Sabato 20 dicembre alle 15.30 si svolgerà l'ultima visita guidata dedicata ai luoghi di culto di Livorno, intitolata “La bella collina: Montenero e il suo Santuario”. Un'occasione per scoprire la storia e l'importanza di uno dei luoghi più suggestivi e carichi di spiritualità della città.

Sabato 20 dicembre, alle 15.30, si terrà l'ultimo appuntamento dedicato ai luoghi di culto di Livorno con "La bella collina: Montenero e il suo Santuario". La visita guidata permetterà un'immersione totale tra le meraviglie del Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero, la sua storia e le.

