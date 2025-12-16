La Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Il 6 gennaio, la città si prepara a vivere l'evento

Martedì 6 gennaio dalle ore 9.00, la tradizionale Befana della CNA attraverserà la città sul Trishow di Luca Soldati guidato dal Sindaco Matteo Lepore, insieme al Cardinale Matteo Maria Zuppi. Nel pomeriggio la manifestazione proseguirà all’Ippodromo Arcoveggio, con animazioni e iniziative. Bolognatoday.it

