La banda di Napoli che truffava anziani in Calabria e Sicilia | 17 arresti

Una banda di Napoli è stata smantellata per aver truffato anziani in Calabria e Sicilia. La procura di Napoli ha emesso 17 arresti e indagato 21 persone per associazione a delinquere, truffe, ricettazione e riciclaggio. L’indagine svela un’organizzazione criminale attiva nel raggiro di vittime vulnerabili, con diversi soggetti sottoposti a misure restrittive.

