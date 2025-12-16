La Balia di Bacon | ultimo romanzo della trilogia irlandese di Maylis Besserie

«La Balia di Bacon» è l'ultimo capitolo della trilogia irlandese di Maylis Besserie, che esplora la vita di tre geni irlandesi e il loro Paese agli inizi del Novecento. Dopo «L’ultimo atto del signor Beckett» e «I Dispersi Amori», questa narrazione prosegue il viaggio attraverso le vicende e le emozioni che hanno plasmato un'epoca di profondi cambiamenti.

Il Bacon in questione è il pittore Francis, famoso. Le sue pagine, come sempre, associano lavoro di documentazione e invenzione