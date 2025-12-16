LA BALIA DI BACON di Maylis Besserie | recensione

La Balía di Bacon di Maylis Besserie, ultima opera della trilogia franco-irlandese pubblicata da Voland, narra con sensibilità e profondità temi di identità e relazioni familiari. La traduzione italiana di Daniele Petruccioli rende accessibile questa coinvolgente storia, che si distingue per la sua intensità emotiva e la raffinatezza dello stile narrativo.

Trama. Irlanda, 1911. A Connycourt House si presenta l'inglese Jesse Lightfoot, pronta per incominciare il suo lavoro di balia presso la famiglia Bacon, che vanta nobili origini. Tra i vari figli del Capitano, Jesse si affeziona immediatamente al secondogenito Francis, il più sensibile e cagionevole di salute.

