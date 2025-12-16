Lelettorale | Magi ' Meloncellum riforma Frankenstein per far vincere destra'
Il dibattito sulle riforme elettorali si intensifica mentre si ipotizza la creazione di un sistema chiamato
Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “In queste ore gli alchimisti di Meloni stanno studiando per individuare una complessa e artificiosa formula elettorale, il Meloncellum, che permetta alla destra di garantirsi di vincere le prossime elezioni, e di ottenere una solida maggioranza parlamentare, pur non avendo la maggioranza dei voti". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "Una riforma Frankenstein: un proporzionale che però abbia un effetto iper maggioritario spropositato e irragionevole grazie a un super premio che non ha eguali nel mondo. Dicono di essere per il popolo, ma tolgono ai cittadini qualsiasi diritto di scegliere. Iltempo.it
L.elettorale: Magi, 'Meloncellum riforma Frankenstein per far vincere destra' - “In queste ore gli alchimisti di Meloni stanno studiando per individuare una complessa e artificiosa formula elettorale, il Meloncellum, che permetta alla destra di garanti ... lanuovasardegna.it
Nuova legge elettorale, tutto rinviato al 2026. Premier in scheda, preferenze, premi: i nodi - Nessun incontro all’orizzonte tra i leader, né alcuna bozza da poter condividere tra gli alleati. msn.com
Ho affrontato questa campagna elettorale con semplicità. In poche settimane ho incontrato e ascoltato moltissime persone. Ho appuntato nella mente ogni volto, ogni storia. Senza effetti speciali, senza video patinati, senza magie dell’ultima ora. Ho scelto di b - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.