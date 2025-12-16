Lelettorale | Fontana ' bene stabilità ma per scaramanzia eviterei di cambiarla'

Il vicepresidente del Senato, Fontana, esprime cautela sulla riforma della legge elettorale, sottolineando l'importanza della stabilità e suggerendo di evitare cambiamenti frequenti per scaramanzia. La sua posizione riflette un approccio prudente in un momento di dibattito sulle possibili modifiche al sistema elettorale italiano.

© Iltempo.it - L.elettorale: Fontana, 'bene stabilità ma per scaramanzia eviterei di cambiarla'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Sulla riforma della legge elettorale "la dico con una battuta" come "qualche tempo fa: per scaramanzia io lo eviterei, perché chi l'ha cambiata poi non mi sembra che gli sia andata particolarmente bene. Il fatto che ci sia una stabilità è importante a livello internazionale, a livello di garanzia sui mercati. Quindi che ci sia una maggioranza chiara è auspicabile", ma "sulla riforma mantengo la mia scaramanzia". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno. Iltempo.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Riforma elettorale: Fontana, stabilita' importante ma per scaramanzia io eviterei - 'A chi l'ha cambiata poi non e' andata particolarmente bene' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com