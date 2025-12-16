Kupiansk è stata al centro di un'attenzione mediatica intensa, con molte analisi che prevedevano il suo crollo imminente. Tuttavia, l'esito della manovra militare ucraina ha ribaltato le aspettative, dimostrando l’importanza strategica e il ruolo decisivo del contributo italiano in questa operazione.

© Ilprimatonazionale.it - Kupiansk: il contributo italiano nella manovra che ha ribaltato il fronte

Roma, 16 dic – Per settimane Kupiansk è stata dipinta come il punto in cui l’Ucraina avrebbe ceduto. Editoriali, analisi improvvisate e titoli sensazionalistici parlavano di un fronte destinato a collassare, di reparti russi ormai vittoriosi e di una città “caduta” ancor prima che qualcuno verificasse sul terreno. Il quadro diffuso da una parte della stampa italiana era netto: l’Ucraina era destinata a ritirarsi, e lo avrebbe fatto presto. Kupiansk, tra fake news e realtà. La realtà, come spesso accade, ha raccontato tutt’altro. Come ha sottolineato l’ex ufficiale dell’Esercito Italiano Roberto Casalone, con esperienza in missioni NATO, gli ucraini stavano in realtà preparando una risposta tattica molto diversa da quella immaginata dai commentatori più zelanti. Ilprimatonazionale.it

