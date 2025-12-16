Komos ’inVisibilio’ | Musica che unisce

In occasione del World Aids Day, Komos presenta l’evento inVisibilio, un concerto intitolato

Si intitola inVisibilio l’appuntamento con il concerto di Komos per il World Aids Day. Un gioco di parole che diventa anche scrigno di messaggi. Prima di tutto perché il coro Komos vuole attrarre partecipanti in visibilio, cioè "in gran numero. Abbiamo scoperto che questo è il primo significato del termine", sorride Alessandro Tampieri, presidente del primo coro arcobaleno per voci maschili fondato in Italia. Ma anche per "raccontare un viaggio musicale che supera l’oscurità – e lo stigma – e arriva alla luce: a un riconoscimento pieno e totale". Un messaggio che si manifesterà anche attraverso luci e colori, "l’oro e l’argento, tradizionalmente colori natalizi, simboleggiano il volerci mettere in luce senza vergogna e senza paura", dice Tampieri. Ilrestodelcarlino.it

