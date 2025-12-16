Kiwanis scienza con il cuore
Il Kiwanis Club Prato, guidato da Antonio Spatarella, ha accolto come ospite Antonella Fioravanti, scienziata e ricercatrice pratese, presidente della Fondazione Parsec. Durante la cena di festività al Sun Right, Fioravanti ha presentato il suo ultimo libro,
Ospite eccellente al Kiwanis club Prato presieduto da Antonio Spatarella è stata nei giorni scorsi la scienziata e ricercatrice pratese Antonella Fioravanti, che è anche presidente della Fondazione Parsec:alla cena augurale delle festività organizzata dal club al Sun Right, ha presentato il suo ultimo libro "Viaggio nel mondo invisibile. Microrganismi, salute e cambiamento climatico. Il difficile equilibrio della vita sulla Terra". "I microrganismi – ha detto Fioravanti – regolano i cicli del pianeta, custodiscono la salute di piante, animali e persone. Alcuni sono pericolosi, molti ci proteggono". Lanazione.it
