Il Kiwanis Club Prato, guidato da Antonio Spatarella, ha accolto come ospite Antonella Fioravanti, scienziata e ricercatrice pratese, presidente della Fondazione Parsec. Durante la cena di festività al Sun Right, Fioravanti ha presentato il suo ultimo libro,

© Lanazione.it - Kiwanis, scienza con il cuore

Ospite eccellente al Kiwanis club Prato presieduto da Antonio Spatarella è stata nei giorni scorsi la scienziata e ricercatrice pratese Antonella Fioravanti, che è anche presidente della Fondazione Parsec:alla cena augurale delle festività organizzata dal club al Sun Right, ha presentato il suo ultimo libro "Viaggio nel mondo invisibile. Microrganismi, salute e cambiamento climatico. Il difficile equilibrio della vita sulla Terra". "I microrganismi – ha detto Fioravanti – regolano i cicli del pianeta, custodiscono la salute di piante, animali e persone. Alcuni sono pericolosi, molti ci proteggono". Lanazione.it

Anatomie du cœur humain

Kiwanis, scienza con il cuore - Ospite eccellente al Kiwanis club Prato presieduto da Antonio Spatarella è stata nei giorni scorsi la scienziata e ricercatrice ... msn.com

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della Videoteca di Festa di Scienza e di Filosofia, il progetto del Laboratorio di Scienze Sperimentali O.D.V. di Foligno, realizzato con il supporto del Kiwanis Club di Foligno, la partecipazione d - facebook.com facebook