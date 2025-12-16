Kimi Antonelli si presenta in incognito e domina una gara di kart
Kimi Antonelli torna a sorprendere, questa volta in una gara di kart a Roma, il 15 dicembre 2025. Nonostante sia lontano dai circuiti di Formula 1, il talento del giovane pilota italiano emerge chiaramente, dimostrando che la passione e la classe non si limitano ai grandi palcoscenici internazionali.
Roma, 15 dicembre 2025 - Anche lontano dai riflettori della Formula 1, Andrea Kimi Antonelli non riesce a stare lontano dall’asfalto. Il giovane pilota Mercedes, considerato uno dei talenti più promettenti del panorama internazionale, si è reso protagonista di un curioso episodio avvenuto sabato sulla pista Daytona di Milton Keynes, a pochi chilometri dalle sedi dei grandi team britannici. In un pomeriggio segnato dalla pioggia battente, un ragazzo dai riccioli nascosti sotto un cappello e con il volto coperto dagli occhiali da sole si è presentato ai gestori del circuito chiedendo semplicemente di poter partecipare a una gara di kart amatoriale. Sport.quotidiano.net
