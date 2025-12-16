Kiev | non riconosceremo Donbass russo

Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito che l'Ucraina non riconoscerà il Donbass come territorio russo, né dal punto di vista legale né pratico. La dichiarazione, fatta durante un vertice a Berlino e riportata dall'agenzia Unian, sottolinea la posizione ferma di Kiev sulla sovranità della regione, in un contesto di tensioni e conflitti nella zona.

3.46 "L'Ucraina non riconoscerà il Donbass come territorio russo, né de jure né de facto". Lo ha dichiarato,come riporta l'agenzia Unian,il presidente ucraino Zelensky, rispondendo ai giornalisti a margine del vertice di Berlino. "Non vogliamo rinunciare al nostro Donbass.Gli americani vogliono trovare un compromesso e offrono una zona economica libera, che non significa sotto la guida della Federazione Russa", ha aggiunto Zelensky."Nonostante tutto, discuteremo la questione territoriale", sulla quale non "c'è ancora un accordo". Servizitelevideo.rai.it Ucraina: Russia riconoscerà elezioni separatiste, Kiev protesta Zelensky, 'non riconosceremo il Donbass come territorio russo' - "L'Ucraina non riconoscerà il Donbass come territorio russo, né de jure né de facto". ansa.it

Mosca «il Donbass è russo, via Kiev o niente tregua» - La morsa di Mosca si aggiunge al pressing americano su Kiev: l'Ucraina dovrà lasciare il Donbass, «che appartiene interamente alla Russia», dice il diplomatico e stretto consigliere di Vladimir Putin, ... msn.com

