Keita svela | Potevo tornare all’Inter con Inzaghi ma saltò tutto per quel motivo!

Keita Balde rivela i dettagli di un possibile ritorno all’Inter con Inzaghi, svelando le ragioni che hanno impedito la concretizzazione di questa opportunità. L’attaccante ha illustrato i motivi dietro la mancata riunione con il club nerazzurro, offrendo uno sguardo esclusivo su una fase della sua carriera e sulle dinamiche che hanno influenzato questa decisione.

© Internews24.com - Keita svela: «Potevo tornare all’Inter con Inzaghi, ma saltò tutto per quel motivo!» Inter News 24 . Il retroscena dell’ex attaccante dei nerazzurri. A margine della presentazione del nuovo album Panini della Serie B, Keita Baldé, oggi attaccante in forza al Monza, ha analizzato gli equilibri della Serie A elogiando la compattezza dell’ Inter. Secondo l’ex laziale, la formazione campione d’Italia resta la squadra più forte grazie a un gruppo consolidato, anche se Lazio, Milan e Roma stanno rendendo il campionato molto competitivo. QUI: le notizie più rilevanti del giorno in casa Inter. Il senegalese ha poi svelato un interessante retroscena di mercato, confermando di essere stato a un passo dal vestire nuovamente la maglia della Beneamata sotto la gestione di Simone Inzaghi, affare sfumato solo per dettagli burocratici. Internews24.com Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Video - Keita: "Potevo tornare all'Inter con Inzaghi, l'affare non si è concretizzato per dettagli" - Intervistato dai cronisti a margine della presentazione dell'album Panini della Serie B, Keita Baldé, attaccante del Monza, ha risposto così alla domande del nostro inviato, cominciando con un pensier ... msn.com

