Keita | L’Inter è una squadra fortissima e giocano insieme da anni Un ritorno in nerazzurro? C’è stata la possibilità ma…

Keita Balde ha commentato la forza dell’Inter, sottolineando come sia una squadra molto forte e affiatata dopo anni di lavoro insieme. Durante l’evento di presentazione dell’album Panini sulla Serie B, ha toccato anche il tema di un possibile ritorno in nerazzurro e la lotta per lo scudetto.

© Calcionews24.com - Keita: «L’Inter è una squadra fortissima e giocano insieme da anni. Un ritorno in nerazzurro? C’è stata la possibilità, ma…» Keita ha parlato a margine della presentazione dell’album Panini sulla Serie B soffermandosi su diversi temi e anche sull’Inter e sulla lotta Scudetto A margine della presentazione dell’album Panini sulla Serie B, Keita Balde ha parlato anche dell’Inter e non solo. SULL’INTER E LE ALTRE SQUADRE IN SERIE A – «L’Inter è una squadra fortissima, con . Calcionews24.com Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Parma, Keita: “Siamo una famiglia, il mio lavoro oscuro è per la squadra” - Il successo del Parma contro il Torino nella quinta giornata di Serie A passa anche dai piedi, dalla corsa e dalla grinta di Mandela Keita, centrocampista che si è distinto per la capacità di ... tuttomercatoweb.com Parma, Keita: "Voglio essere il leader della squadra, mi sento molto bene" - Le parole di Mandela Keita, centrocampista del Parma, ai microfoni di DAZN prima della sfida che attende questo pomeriggio i ducali in casa al Tardini contro l'Atalanta di Ivan Juric: "Mi sento molto ... tuttomercatoweb.com VIDEO - #Keita: "Potevo tornare all' #Inter con #Inzaghi, ci abbiamo provato. L'affare non si è concretizzato perché..." x.com Bruno Giordano critico sul possibile ritorno di Keita Balde alla Lazio... https://www.lazionews.eu/notizie/bruno-giordano-intervista-lazio-keita-balde/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #BrunoGiordano #intervista #calciomercatolazio #KeitaBalde #Lotito - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.