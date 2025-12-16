A cinquant'anni dalla prima trasmissione di Sandokan, Kabir Bedi presenta Action, una speciale edizione da collezione. Rivisitando un personaggio iconico, l'attore rende omaggio alla serie originale e si rivolge anche ai bambini dell'India, mantenendo vivo il fascino di un'avventura che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei fan di tutto il mondo.

© Gqitalia.it - Kabir Bedi per i bambini dell'India

A 50 anni dal lancio della serie originale di Sandokan, andata in onda per la prima volta nel gennaio del '76, Kabir Bedi presenta Action, una special edition da lui firmata e per questo da collezione, che si appresta a diventare un cult per fan e appassionati di tutto il mondo. Si tratta di una Magnum da 1,5 L di Prosecco DOC Extra Dry Biologico, realizzata in collaborazione con Ponte1948, una della realtà più dinamiche e importanti del panorama vinicolo internazionale, e Care To Action, ONG veneziana che dal 1991 opera in India a sostegno dell’infanzia, delle donne e delle comunità vulnerabili e marginalizzate. Gqitalia.it

Kabir Bedi in redazione l'impegno per i bambini dell'India

