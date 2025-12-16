Juventus Vlahovic cerca casa | la posizione del Barcellona è chiara | CMIT

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus in scadenza a fine stagione e attualmente infortunato, cerca una nuova sistemazione. La posizione del Barcellona sulla sua possibile destinazione è chiara. Nel frattempo, la Juventus si concentra sulla prossima partita di campionato contro la Roma, una sfida fondamentale in chiave Champions League.

L’attaccante serbo è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso ed è attualmente ai box per infortunio La Juventus si prepara al prossimo impegno di campionato contro la Roma di Gian Piero Gasperini, reduce dalla vittoria interna contro il Como, una sfida importante in ottica Champions League. Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Il quarto posto è, infatti, l’obiettivo primario della squadra allenata da Luciano Spalletti, reduce dall’importantissima vittoria ottenuta sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano, decisiva la rete di Juan Cabal. E sono proprio i giallorossi ad occupare quella posizione, con quattro punti di vantaggio. Calciomercato.it

