Juventus Thuram non si tocca | la linea è chiara

In un contesto di mercato sempre più agitato, la Juventus conferma la fermezza sulla permanenza di Thuram, sottolineando una posizione chiara. Tra voci e speculazioni, la società mantiene una linea decisa, focalizzata su obiettivi strategici e stabilità. L’attenzione si concentra sulle decisioni future, mentre il mercato entra nella sua fase più calda e intensa.

Con il mercato che entra nella fase più rumorosa, le indiscrezioni iniziano a colpire i nomi pesanti. E quando finiscono sotto i riflettori i giocatori considerati strategici, l’eco diventa inevitabilmente più forte. Negli ultimi giorni è toccato a Khéphren Thuram, accostato a ipotesi suggestive e poco realistiche, tra cui un presunto scambio con l’Inter che avrebbe coinvolto Davide Frattesi. Voci che hanno trovato spazio e alimentato dibattiti, ma che alla Continassa non hanno mai davvero preso corpo. La posizione della Juventus. La risposta del club è arrivata senza ambiguità. Secondo quanto filtra dagli ambienti bianconeri, e come riportato da Sky Sport, Thuram è incedibile. Stilejuventus.com

