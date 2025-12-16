Juventus Sabatini A Bologna la prima vera Juventus spallettiana
Sandro Sabatini analizza la vittoria della Juventus a Bologna, definendola la prima vera Juventus spallettiana. Secondo il giornalista, questa prestazione rappresenta la miglior versione dei bianconeri dall’arrivo di Spalletti, evidenziando miglioramenti e nuove dinamiche nel gioco della squadra.
Sandro Sabatini, su calciomercato.com, ha commentato la prestazione della Juventus uscita vincente da Bologna sottolineando come si sia trattato della miglior versione dei bianconeri dall’arrivo di Spalletti. Il commento del giornalista sportivo: Sabatini “La migliore Juve della stagione” La miglior Juventus da quando è arrivato Spalletti. Nettamente, evidentemente. Questa è l’impressione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it
NESTA dice la sua su ALLEGRI #calcio #shorts
Sabatini: "La prima vera Juventus firmata Spalletti, vittoria che vale la Champions” - com, ha commentato la prestazione della Juventus uscita vincente da Bologna sottolineando come si sia trattato della miglior versione dei bianconeri ... tuttojuve.com
A Bologna la prima vera Juventus firmata Spalletti: ora lo spareggio Champions con la Roma - La Juventus vince di misura a Bologna nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A. msn.com
Sandro #Sabatini post partita: "Finalmente si è vista la #Juventus di #Spalletti." #BolognaJuve 0-1 - facebook.com facebook
A #Bologna la prima vera #Juventus firmata Spalletti: ora lo spareggio #ChampionsLeague con la #AsRoma calciomercato.com/liste/a-bologn… [ @Sabatini] #BolognaJuve #BolognaJuventus #SerieA x.com