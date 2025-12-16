Juventus Sabatini A Bologna la prima vera Juventus spallettiana

Sandro Sabatini analizza la vittoria della Juventus a Bologna, definendola la prima vera Juventus spallettiana. Secondo il giornalista, questa prestazione rappresenta la miglior versione dei bianconeri dall’arrivo di Spalletti, evidenziando miglioramenti e nuove dinamiche nel gioco della squadra.

Sandro Sabatini, su  calciomercato.com, ha commentato la prestazione della Juventus uscita vincente da Bologna sottolineando come si sia trattato della miglior versione dei bianconeri dall’arrivo di Spalletti. Il commento del giornalista sportivo: Sabatini “La migliore Juve della stagione” La miglior Juventus da quando è arrivato Spalletti. Nettamente, evidentemente. Questa è l’impressione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

