Juventus-Roma | Spalletti pregusta la rivoluzione
La Juventus di Luciano Spalletti si prepara alla sfida contro la Roma, in programma sabato 20 dicembre all’Allianz Stadium. Un match fondamentale per i bianconeri, che puntano a chiudere l’anno con una vittoria e avvicinarsi al quarto posto, attualmente occupato proprio dai giallorossi. La partita promette emozioni e un possibile cambio di scenario in classifica.
Spalletti Io alla Juve Vado ovunque - Giornata 19 - Serie A TIM 201617
Spirito, movimenti e rapidità: Spalletti ha trovato la sua Juve. E con la Roma torna Bremer - C'è il marchio del tecnico toscano sulla vittoria di Bologna, fondamentale per ricucire la distanza con la zona Champions. msn.com
Spalletti promuove la Juve: "Esame superato" - Al Dall'Ara i bianconeri mostrano importanti segnali di crescita: la porta rimasta inviolata nonostante le occasioni create dai rossoblù nel primo ... rainews.it
Juventus-Roma, le probabili formazioni e dove vederla Leggi qui --> https://www.romanews.eu/juventus-roma-le-probabili-formazioni-e-dove-vederla-3/ #JuveRoma #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook
#Koopmeiners squalificato: salterà Juventus-Roma del 20/12. L’assenza dell’olandese potrebbe spingere #Spalletti a passare alla difesa a quattro. Favoriscono questa scelta il ritorno di Bremer, dopo due mesi di stop per infortunio, e la disponibilità di Rugani x.com
