Juventus-Roma | Spalletti pregusta la rivoluzione

La Juventus di Luciano Spalletti si prepara alla sfida contro la Roma, in programma sabato 20 dicembre all’Allianz Stadium. Un match fondamentale per i bianconeri, che puntano a chiudere l’anno con una vittoria e avvicinarsi al quarto posto, attualmente occupato proprio dai giallorossi. La partita promette emozioni e un possibile cambio di scenario in classifica.

La Juventus di Luciano Spalletti guarda già avanti, verso la sfida casalinga contro la Roma di sabato 20 dicembre all’Allianz Stadium, match cruciale per chiudere l’anno con un sorriso e avvicinare il quarto posto, distante solo un punto (Roma a 27). Dopo la vittoria sofferta ma preziosa per 1-0 sul L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

Spirito, movimenti e rapidità: Spalletti ha trovato la sua Juve. E con la Roma torna Bremer - C'è il marchio del tecnico toscano sulla vittoria di Bologna, fondamentale per ricucire la distanza con la zona Champions. msn.com